«Certamente andrà in onda, ma non abbiamo ancora una data certa». A chi insistentemente gli chiede notizie sulla fiction liberamente ispirata al modello Riace, Beppe Fiorello risponde così. Con un lungo post su Facebook l’attore siciliano rassicura sulla messa in onda di “Tutto il mondo è paese”, lo sceneggiato diretto da Giulio Manfredonia girato nel paese dell’accoglienza in cui Fiorello veste i panni di Mimmo Lucano, il sindaco inserito da Fortune tra le persone più influenti del pianeta.

Nei palinsesti Rai della prossima stagione televisiva del film sulla vita del sindaco di Riace non c’è traccia. «Non nascondo che ci siano state delle polemiche a riguardo – ammette l’attore - e delle discussioni nate dal fatto che il film sarebbe dovuto andare in onda la scorsa stagione e che per motivi vari non è successo. Ciò non mi importa più – prosegue - la cosa certa è che il film lo vedrete, abbiate pazienza e la prossima stagione vedrete una storia unica e futurista, la storia di un italiano eccellente amato dal mondo e dimenticato dal suo paese, l’Italia».

