Oggi in occasione della XVI edizione di “Chi è di scena” presso l’anfiteatro “V. Tieri” di Castrolibero arriva “La prova del nove”, uno spettacolo dell’amatissimo attore napoletano Maurizio Casagrande.

L’attore, regista e sceneggiatore partenopeo si esibirà con il suo nuovo lavoro teatrale. Un vero e proprio show dove la comicità, la musica e il teatro convivono insieme dando vita a momenti davvero esilaranti.

«Voglio fare uno spettacolo musicale, fresco, divertente, da bere tutto in un sorso per togliersi la sete di svago dell’estate. Ho deciso di portare in scena un’idea fatta di belle canzoni, di racconti interessanti, di sketch divertenti, di piccoli momenti di riflessione diluiti in una risata e il tutto in compagnia di bravissimi attori, cantanti e musicisti», dichiara Maurizio Casagrande.

Uno spettacolo da non perdere e che regalerà agli spettatori bellissimi momenti di serenità, assicurano Antonello Lombardo e Massimo Scarpelli che hanno organizzato con cura questa nuova edizione di “Chi è di scena” dando spazio anche agli artisti della provincia di Cosenza che avranno la possibilità di esprimere il proprio talento.

Il progetto è realizzato e promosso dal comune di Castrolibero cofinanziato dalla Regione Calabria con risorse Pac 2014/ 2020- Az. 6.8.3.” nonché il brand “Calabria straordinaria”.