Cambio di gestione per il teatro, nuova mission con giovani talenti. «Il teatro come fucina di ricerche e sperimentazioni», afferma il direttore artistico Castriota

La “Sinfony e Sinfony” è ufficialmente il nuovo gestore del teatro Sybaris della cittadina cosentina per i prossimi trea anni, allocato all’interno del Protoconvento francescano della città del Pollino.

La struttura offrirà nuovi servizi migliorando quelli attuali e potrà essere utilizzata dalle varie associazioni presenti sul territorio nell’hinterland, da chi vorrà organizzare convegni ed eventi.

L’impianto prettamente culturale, come riferisce l’agi, darà promozione a quelli che sono gli appuntamenti più importanti sia di Castrovillari che dell’intero circondario. Il direttore artistico Benedetto Castriota, afferma che la nuova programmazione teatrale è in costruzione, con laboratori e altre sorprese, perchè «la nostra visione - ha concluso Castriota – è quella di un teatro in fermento, ricco di residenze artistiche e collaborazioni con diverse realtà culturali. Il teatro non sarà più una scatola nella quale si riversa la cultura nelle date previste, ma una reale fucina di talenti, lavori, ricerche, sperimentazioni».