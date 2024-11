Il Mani Festival è ripartito venerdì 21 aprile, con una serata musicale e, a seguire, sabato 22 e domenica 23 aprile con la Mostra-Mercato, l'arte e la musica live

Prosegue l’appuntamento del Mani Festival, diventato ormai una piacevole abitudine per tanti calabresi che decidono di affollare il centro storico di Catanzaro durante il week end. Dopo il successo dei primi due fine settimana, la formula resta la stessa ma con contenuti sempre nuovi con espositori, artisti e musicisti differenti pronti ad animare il complesso monumentale del San Giovanni. Questo weekend, con un programma ancora più ricco, il Mani Festival è aperto dal venerdì 21 aprile, con una serata musicale e, a seguire, sabato 22 e domenica 23 aprile con la Mostra-Mercato, l'arte e la musica live.

Il terzo week-end del Mani Festival prevede tre performance artistiche sabato e domenica dalle 16:00 a mezzanotte: Giuseppe Paola / live painting, Valentina Procopio / live shoting e l’artista internazionale Endal Inci / Solo Show Exhibition. Per quanto riguarda la musica tanti interessanti appuntamenti per tutti i gusti: venerdì 21 aprile dalle 22:00 nel chiostro una serata musicale in collaborazione con Primavera studentesca, domenica 22 aprile alle 22:00 concerto di Emilio Sorridente TRIO col suo ultimo album “From the Shell” un viaggio dal blues delle origini fino ad episodi più elettrici e british. Previsti anche due dj-set di grande qualità con Giuseppe Mancuso, sabato 22 aprile alle ore 18:30, e Matteo Caglioti, domenica 23 aprile alle ore 18:30.

La Mostra-Mercato focalizzata su artigiani / makers / inventori e artisti sarà aperta sabato e domenica dalle 16:00 a mezzanotte, ospitando al suo interno anche una bellissima mostra fotografica a cura dell’Associazione La Lanterna e le opere di Whip Art di Ivan Vanari Vaccari. L'area kids, a cura dell’Associazione Zenzero & Vaniglia, darà spazio invece alla creatività dei più piccoli con laboratori di teatro, riciclo creativo, fiabazione e pittura per bambini, aperta no-stop dalle 16.00 alle 20.00 di sabato e domenica, al primo piano del Complesso Monumentale.

Spazio anche all’approfondimento e al racconto di una Calabria diversa, positiva, produttiva e creativa con i Talk del Mani. Il tema di questo terzo appuntamento è "Mani che producono". Protagonisti di questa importante occasione saranno Daniele Rossi – presidente di Confindustria Catanzaro e vicepresidente Unindustria Calabria, Aldo Ferrara – Presidente Piccola Industria Calabria e dirigente di Unindustria Calabria, Giuseppe Minieri Direttivo Giovani Imprenditori Confindustria Catanzaro, Pietro Falbo – Presidente Confcommercio Catanzaro e Gabriele Racinelli – Responsabile Sviluppo e Marketing Confartigianato. Aprirà l’incontro Federica Caglioti, Presidente di Superbo, l’associazione no profit organizzatrice del festival. Modererà l’incontro il bravissimo Domenico Iozzo.

l.c.