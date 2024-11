Nel corso della celebrazione premiati anche 152 militari del Comando provinciale di Catanzaro, distintisi in attività di servizio

A Catanzaro il Comandante della Legione, Generale Aloisio Mariggiò, ha deposto una corona di fiori a ricordo dei caduti dell’Arma presso il sacrario della caserma Triggiani, sede del Comando provinciale. Successivamente, nella sede del comando Legione Calabria la ricorrenza è stata solennizzata con la premiazione di 152 militari del Comando provinciale di Catanzaro, distintisi in attività di servizio. Dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica, del Ministro della Difesa, del Capo di Stato Maggiore della Difesa e dell’ordine del giorno del Comandante Generale, Generale di Corpo d’Armata Tullio Del Sette, il Comandante della Legione, rivolgendosi ai militari in servizio ed in congedo e ai loro familiari ha espresso il suo apprezzamento per i lusinghieri risultati operativi raggiunti, segno di passione, dedizione e alto senso di responsabilità, di cui sono luminosi testimoni i caduti in servizio e le loro famiglie. Prendendo poi spunto dal messaggio del Presidente della Repubblica alle Forze Armate in occasione della festa del 2 giugno, ha invitato tutti ad un rinnovato impegno per incarnare con entusiasmo e sempre maggiori coerenza ed esemplarità i valori etici e professionali di cui l’Arma è custode, in modo da dare un contributo decisivo al processo di rinnovamento del Paese.