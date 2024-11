Tuffo collettivo anche Catanzaro. Sulla spiaggia del capoluogo di regione, su iniziativa del gruppo Facebook "Sei di marina se", con il suo referente Vincenzo Tarzia, insieme all'associazione "Calabria, un mare d'amore" presieduta da Antonio Trastevere e a Giuseppe Brugnano del Fsp Polizia di Stato, con il patrocinio del Comune di Catanzaro, una iniziativa che torna in città a dieci anni di distanza da "tuffiamoci nel Guinness" che allora registrò la partecipazione di 1200 persone.

Così, dopo lo spettacolare tuffo di Botricello, anche Catanzaro ha regalato a residenti e turisti un divertente momento di condivisione, non per raggiungere un primato ma per rilanciare il senso di appartenenza e valorizzare la costa catanzarese. Una festa per grandi e piccoli che con palloncini e magliette giallo rossi hanno atteso i fuochi d'artificio che hanno dato il via al divertente tuffo collettivo. L'augurio degli organizzatori, e quindi delle associazioni che si sono unite per il bene del territorio, è che l'iniziativa possa entrare di diritto nel cartellone degli puntamenti estivi dalla prossima stagione in poi, come confermato dall assessore al turismo Alessandra Lobello, presente all'iniziativa, che ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto dalle associazioni per il bene della comunità.