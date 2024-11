Eletto con 44 voti su 44, è il successore dell’architetto Anna Russo che ha diretto l’istituto negli ultimi sei anni

Una lunga esperienza in campo didattico e professionale, questa la carriera di Vittorio Politano, nato a Conflenti (CZ). Tra gli obiettivi del suo mandato vi è il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa, con iniziative a sostegno degli studenti in particolare di quelli stranieri, con l’ottimizzazione degli spazi accademici, il rilancio dei settori di produzione e ricerca, oltre al potenziamento delle strutture informatiche, in modo da snellire le procedure burocratiche.

La carriera

Ha insegnato “Disegno per l’incisione”, “Storia del disegno e della grafica”, “Illustrazione”, “Grafica d’arte” ed “Iconografia Biblica”. Ha partecipato a rassegne ed esposizioni collettive a carattere regionale, nazionale e internazionale, registrando numerosi riconoscimenti.

Autore di varie cartelle personali d’incisione, di una qualificata produzione di ex libris e di Mail Art. Sue opere grafiche e pittoriche si trovano in collezioni private e pubbliche. Ha insegnato anche all'Accademia di Belle Arti di Catania.



Dell’Accademia di Belle Arti di CZ è stato responsabile del coordinamento della didattica e dell’amministrazione ordinaria e disciplinare, componente del Consiglio d’Amministrazione, con l’incarico di addetto al servizio di prevenzione e protezione, componente del Consiglio Accademico.

Organizzatore e direttore dei corsi “Cobaslid” e “Sostegno”, i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) e i Tirocini Formativi Attivi “TFA”.

Componente del Comitato Scientifico e delle giurie dei premi dell’Associazione Nazionale Letterati e Artisti.

Direttore Artistico dell’Accademia Internazionale dello Spettacolo – Officina Teatrale e Scuola di formazione professionale. Si è occupato delle attività di orientamento e formazione. È stato eletto Responsabile della Scuola di Pittura.