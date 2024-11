La Giunta ha approvato un atto di indirizzo per l’affidamento in concessione delle strutture e della manutenzione e gestione dei servizi del parco di Lido

La valorizzazione dell’area industriale Gaslini a Catanzaro, di recente trasformata in parco pubblico, rientra tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale. A tale scopo, in occasione della festività del primo maggio, Palazzo De Nobili ha inteso promuovere e sostenere un programma di iniziative musicali, sportive e di intrattenimento da realizzare in collaborazione con l’associazione Omnia Operatur. Lo ha deciso la giunta, presieduta dal sindaco Sergio Abramo, il quale, ha voluto personalmente relazionare l’atto deliberativo predisposto dal settore cultura e turismo.

Il programma prenderà il nome di “Gaslini in festa” e prevede momenti di approfondimento della cultura sportiva, giochi di gruppo, la presenza di artisti giocolieri, cantanti e musicisti oltre che la presenza di stand gastronomici. L’iniziativa sarà curata direttamente dall’associazione. Sempre in linea con la valorizzazione del parco Gaslini, l’esecutivo ha anche approvato un atto di indirizzo per l’affidamento in concessione delle strutture proprie e della manutenzione e gestione dei servizi dell’area a verde attrezzato. La proposta predisposta dal settore patrimonio è stata esposta all’esecutivo dall’assessore Filippo Mancuso e demanda al settore patrimonio comunale l’indizione della gara d’appalto per l’affidamento in concessione con la sola controprestazione di servizi in favore del comune e senza il riconoscimento di canoni finanziari.

