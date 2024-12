Nella suite aeroportuale del format, ai microfoni di Italo Palermo e Simona Tripodi, la piccola Caterina Cavallo, 7 anni, un nome che da oggi dovremo tenere a mente (clicca qui per vedere la puntata). Perché questa bambina calabrese ha appena scritto una pagina di storia al Tour Music Fest, un concorso musicale che da anni raccoglie i più talentuosi giovani d’Europa, da Austria a Polonia, passando per la Spagna e la Svizzera. Ma quest’anno, nella vibrante San Marino, la sorpresa è arrivata dalla Calabria, dove questa piccola star ha conquistato il primo posto nella categoria Baby Singer. E come ogni giovane prodigio che si rispetti, ha portato con sé un carico di emozioni e sogni di grandezza.

«Non mi aspettavo di vincere», ci confida con gli occhi ancora sgranati dalla sorpresa. Caterina, infatti, ha vissuto la sua esperienza al concorso con una serenità sorprendente per una bambina della sua età, accompagnata dalla sua mamma, Cecilia, che ha visto nascere e crescere il talento della figlia sin dai suoi primi, tenerissimi passi nel mondo della musica. La musica, ci racconta Cecilia, è sempre stata un gioco per Caterina, ma un gioco che, mano a mano, è diventato una vera passione. E come ogni passione, quella di Caterina è cresciuta, accompagnata da lezioni, impegno, ma soprattutto tanta naturalezza. A soli 7 anni, Caterina non è solo una cantante: è una promessa, e lo è già ora.

Durante la finale a San Marino, Caterina ha brillato, sorprendendo tutti con la sua interpretazione perfetta di una canzone in inglese. La sua voce è cristallina, la sua presenza scenica disinvolta, come se fosse nata per stare su quel palco. Come una piccola diva, che sa come emozionare e far innamorare il pubblico.

Dietro a una piccola grande artista

La mamma Cecilia, assieme alla maestra di canto Velia Ricciardi, sono il pilastro fondamentale nella crescita musicale di Caterina. Un mix che non sempre è facile da gestire. Eppure, Cecilia sa perfettamente quanto sia importante guidare la sua bambina nel mondo della musica, soprattutto in un’età in cui il cambiamento vocale può essere un ostacolo, ma anche un'opportunità. Cecilia sa che la musica è un linguaggio universale, che va imparato con dedizione e amore. «È un gioco, ma anche un lavoro», ci spiega, e lo vediamo mentre Caterina, con naturalezza, continua a brillare davanti ai microfoni, tanto da sembrare una piccola veterana dei palchi. E se le vittorie non sono mai il fine ultimo, la passione per la musica è quella che più di ogni altra cosa fa sorridere Caterina. Ma dietro il canto c’è anche una mente curiosa e un cuore pieno di sogni.



Un futuro da superstar

Caterina racconta con gli occhi brillanti cosa vorrebbe fare da grande. «Cantante, pasticcera, ballerina e… perché no, anche proprietaria di una discoteca». Non manca certo di spirito d’iniziativa questa piccola calabrese. Chissà, ma Caterina ha sicuramente tutte le carte in regola per diventarlo. Intanto, le sue amicizie nel mondo della musica si stanno già consolidando, tra una canzone e l’altra. La musica è davvero la sua lingua, un dono che oggi, a soli 7 anni, la rende speciale. E non c'è dubbio che, con una famiglia che la supporta e un talento naturale che non passa inosservato, Caterina è pronta a conquistare il mondo.