L'amministrazione comunale posticipa la manifestazione a fine anno

CERISANO (CS) - Il Festival delle Serre probabilmente non si farà. Lo rende noto il sindaco di Cerisano, Salvatore Mancina. La manifestazione in programma da sabato 30 agosto è stato annullato per mancanza di fondi. Sarebbe stata la 22esima edizione. "La crisi economica che vive il nostro paese - spiega Mancina - continua a portare effetti devastanti negli enti pubblici”. L’amministrazione comunale punta a recuperare i fondi necessari con un accordo con la Regione Calabria. La manifestazione potrebbe svolgersi a fine anno.