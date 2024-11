A Cetraro, il prossimo 7 agosto, andrà in scena il "Premio Terra Calabra", giunto alla sua decima edizione. L'evento, che si terrà nel giardino del museo civico, sarà condotto dal giornalista Pasquale Guaglianone, ideatore del premio e presidente dell'Accademia Terra Calabra. «Nel corso di questo evento - dichiara - consegneremo un premio alla memoria di Amedeo Ricucci e proprio a lui intitoleremo il nostro centro studi nato qui a Cetraro, in Calabria, e che avrà una sede anche in Argentina». Guaglianone, che è anche ideatore e direttore del Centro Studi “Amedeo Ricucci” Migrazioni e Memorie, era amico di lunga data dell'inviato di guerra del Tg1, scomparso l'11 luglio di un anno fa, a 64 anni, dopo aver lottato a lungo contro una terribile malattia.

I premiati della serata

Nel corso dell'evento, saranno premiati anche: Manuela Conte, capo ufficio stampa della Commissione Europea in Italia; Roberto Coscarelli, ricercatore del Cnr; Calo Maria Gallucci, prorettore dell'università Ramon Llull di Barcellona; Domenico Piraina, direttore Area Mostre e Musei Scientifici di Palazzo Reale e Marcello Vitale, presidente aggiunto della Corte di Cassazione. «Quest’anno - afferma il presidente dell'Accademia Terra Calabra - saranno dieci anni di questo riconoscimento che consegniamo alle eccellenze calabresi in Italia e nel mondo. Con una breve parentesi durante la pandemia, ora siamo ripartiti con una nuova edizione che vuole mettere in risalto le professionalità, le creatività, l’arte, l’ingegno, l’operosità della gente di Calabria in ogni dove. Come ormai facciamo da qualche anno, questo evento avrà una coda in Argentina nel prossimo autunno, per dare voce e merito ad alcuni dei tantissimi calabresi che vivono oltreoceano. Un momento molto sentito e vissuto da parte della comunità calabrese in Sudamerica e non solo».