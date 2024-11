Torna sabato prossimo nella sua terza edizione il Premio Nazionale Unikairos, organizzato dall'omonima associazione, società no profit presieduta da Domenico Avolio, che tra i suoi intenti annovera la promozione culturale del territorio.

L'evento andrà in scena sabato 27 luglio 2019 all'Agape Restaurant di via Italia a Cetraro Marina, a partire dalle ore 21.00.

Tanti gli ospiti della serata

Per il terzo anno consecutivo, la conduzione dell'evento sarà affidata al giornalista Alessandro Cecchi Paone, vincitore della sezione "Giornalismo e Comunicazione" della prima edizione, che sarà affiancato dal professionista cetrarese Paolo Amedeo, noto giornalista sportivo, per questo evento calato anche nelle vesti di regista e organizzatore. All'evento hanno assicurato la loro presenza anche l'artista internazionale Dario Brunori, in arte Brunori sas, Armando Messineo, presidente della Società di mutuo soccorso Cesare Pozzo, Enzo Siviero, rettore E-campus,e Giuseppe Aieta, consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio Regione Calabria. Le musiche saranno a cura di Giuseppe Cosentino.

I premiati

In vincitori della sezione Giornalismo, Sport e Comunicazione sono: Leonardo Iozzo, storico e scrittore sui possedimenti calabresi di Montecassino, per la categoria "Libri d'Autore"; Pino Sassano, scrittore per la categoria "Racconti Metropolitani"; Giovanni Tocci, medaglia di bronzo Mondiali di nuoto 2017, per la categoria "Meriti Sportivi".

I vincitori della sezione Professioni e legalità sono: Fabio Roia, presidente Sezione misure di prevenzione Tribunale di Milano, già componente del Consiglio Superiore della Magistratura, a cui va il premio speciale "Solidarietà e Bene Comune; Domenico Guarascio, sostituto procuratore alla Dda di Catanzaro, vincitore della "Sezione Legalità"; Maria Elena Polidoro, direttore generale "Umanitaria di Milano", vincitrice del premio speciale “Impegno sociale a tutela dei deboli”; Ferdinando Matera, direttore generale della Società di mutuo soccorso Cesare Pozzo, premiato per la "Sanità integrativa e lungimiranza solidale a favore degli ultimi".

Borse di studio e un corso di laurea triennale

Nel corso della serata, il dirigente scolastico dei licei di Cetraro, Graziano Di Pasqua, assegnerà 10 borse di studio di studio da € 500,00 ciascuna, offerte dalla Società di mutuo soccorso Cesare Pozzo. Inoltre, sarà reso il nome del vincitore di un voucher per un corso di laurea triennale offerto da E-campus.

L'associazione Unikairos

L'associazione Unikairos, nata due anni fa, il 31 maggio 2017 ha stipulato un importante accordo con l’Università telematica E-Campus, a cui è immediatamente seguita la creazione di un apposito polo di studio universitario a Cetraro, che oggi conta decine di iscritti.