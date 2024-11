L'interprete ha infiammato l'anfiteatro Tieri di Castrolibero in occasione dell'inaugurazione della rassegna di arte e cultura

Fisico snello, abbronzatura impeccabile, capigliatura cotonata biondo platino, vestito laminato cortissimo, una lunga collana di perle e trucco di scena "esagerato". Così si è presentata Donatella Rettore, meglio conosciuta come "La Rettore", al pubblico dell'anfiteatro "Tieri" di Castrolibero per il primo atteso appuntamento della sezione musicale della rassegna di arte e cultura "Chi è di scena".

L’ undicesima edizione si è aperta con l’esibizione della "leonessa" di Verona che ha proposto 20 brani selezionati tra la sua vastissima discografia iniziata sin dagli anni Settanta. Un inizio esplosivo con “Donatella”, brano che la consacrò vincitrice assoluta del Festival Bar nel 1981, per un concerto che ha registrato il tutto esaurito e una grande partecipazione di pubblico.

Trasgressiva, eclettica, camaleontica e straordinariamente "sopra le righe”. Aspetti che caratterizzano il tour 2016 “Emozionata Sempre”, messo in piedi con una nuova band, un nuovo staff e con Claudio Rego, suo compagno di vita. Sul palco dell'anfiteatro "Tieri", l'artista ha dato ampio spazio al repertorio rock-cantautorale con brani quali "Splendido", "Lamette", "Kobra", "Io ho te", fino alle più recenti e mature produzioni musicali ed alle intimiste e coinvolgenti parentesi acustiche come "Romeo", "Ciao Ciao", "Bastardo" e molte altre. Tre cambi d'abito, tra una canzone e l'altra per una star ironica e passionale che ha creato un'empatia immediata con il pubblico presente.

Grande soddisfazione manifestata dall'amministrazione comunale di Castrolibero guidata da Giovanni Greco e dagli organizzatori della sezione musica "Piano B eventi e produzioni" di supporto alla kermesse , certi sin da subito che questo primo appuntamento sarebbe stato un successo. "Chi è di scena"si conferma ormai uno degli appuntamenti artistici estivi più importanti della Calabria. Per l' edizione 2016 della manifestazione sono previsti circa 30 appuntamenti suddivisi in ben 5 sezioni: “Teatro amatoriale”, “Teatro professionisti”, “Sezione cinema” , “Sezione laboratori”, “Sezione musica” e “Sezione benessere e sport”. Tutti gli eventi saranno dislocati tra il centro storico e il parco fluviale e ovviamente nell'anfiteatro “Tieri” e si svolgeranno fino al 30 settembre.