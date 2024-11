Le giovani cantanti calabresi protagoniste a Roma per la presentazione dl loro primo album “Una storia importante”

Si è svolta mercoledì 20 luglio nella prestigiosa vetrina della Discoteca Laziale di Roma, la presentazione nazionale dell’album “Una Storia Importante” di Chiara e Martina Scarpari.



L’evento rappresenta il debutto nazionale dell’album d’esordio delle gemelle calabresi, autentiche rivelazioni della discografia italiana.

Tra le novità dell’album, già in distruzione da gennaio, è presente anche “Viva”, il brano scritto da Gigi D’Alessio per le gemelle in occasione del JESC 2015 che si è svolto lo scorso 21 novembre a Sofia, in Bulgaria.



Alla presentazione, oltre alle giovani artiste, è intervenuto il Vince Tempera che ha tenuto ha precisare come il suo impegno per Chiara e Martina sia assolutamente non casuale: «Non capita spesso che io dedichi tutte le mie attenzioni verso i giovani emergenti – ha affermato Tempera – ma queste gemelle mi hanno letteralmente conquistato con la loro bravura. Fin dalla prima volta che Christian (Cosentino, ndr) me le ha fatte conoscere sono rimasto folgorato dalla loro voce».



Complimenti che sono stati accompagnati dalle parole al miele del Produttore Esecutivo di Rai Gulp Nubia Martini che, ricordando i successi sulle reti Rai di Chiara e Martina, si è dichiarata sostenitrice «numero uno» delle gemelle.

Al termine della presentazione Chiara e Martina hanno regalato un’interpretazione live di alcuni brani prima di intrattenersi con i giornalisti per rispondere alle molte domande e soffermarsi con i fan presenti per firmare autografi e scattare foto.