31 anni, nata a Cremona, imprenditrice digitale. Chiara Ferragni è una delle fashion blogger più chiacchierate del momento. Sposata con il cantante rapper Fedez da cui ha avuto un figlio, vanta un esercito di followers. 15 milioni quelli che seguono costantemente il suoi profilo Instagram.

Proprio sui canali social, l’ ideatrice del blog “The Blond Salad”, fa conoscere i dettagli della sua vita privata e professionale. In uno dei suoi ultimi video ha documentato il suo soggiorno in terra calabra: «Buongiorno dalla soleggiata Calabria, sono con Guerlain per il lancio del nuovo profumo. È la prima volta qui e sono molto emozionata. E questo è il mio look». Poche frasi che hanno fatto impazzire i fan e inondare la sua “storia” di commenti e suggerimenti per godere a pieno la parentesi nella punta dello Stivale. Lei, attenta ai dettagli non si lascia sorprendere e annuncia: «Sono pronta a esplorare la Calabria».