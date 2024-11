L’accordo di cooperazione nel cinema e audiovisivo “Lu.Ca” tra le due regioni, permetterà una migliore collaborazione con progetti condivisi che interesseranno entrambi i territori

Aumentare l’interattività e l’incoming delle due regioni, questa è la finalità del nuovo accordo siglato fra le film commission di Calabria e Basilicata, come riferisce l’agi. Ciascun territorio, secondo le proprie competenze, adotterà strategie condivise per i prossimi tre anni.

«Ritengo che sia stata messa in campo una cooperazione molto virtuosa che grazie al management delle nostre film commission sono certo produrrà ulteriori occasioni di lavoro», così ha commentato il presidente lucano Marcello Pittella. Mario Oliverio afferma infatti « Stiamo ponendo in essere una nuova visione di politiche culturali condivise nel Mezzogiorno, come elemento centrale dello sviluppo economico e sociale dei nostri territori».