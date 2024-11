Esce il cortometraggio “Le cose non dette” per la regia di Daniele Catini. Protagonista è un giovane e bravissimo attore calabrese, Francesco De Francesco, uno degli attori emergenti a livello nazionale. Il genere è drammatico.

Luca, 42 enne, si ritrova a pranzo con i genitori Giuseppe, Lucia e il fidanzato francese Jay di origini indiane. Per l’uomo forse è arrivato il momento dopo tanti anni di affrontare con la famiglia la sua vera identità sessuale, la sua omosessualità, e superare quegli ostacoli che lo hanno sempre fatto vivere nella menzogna, nella paura del giudizio.

Si tratta di un cortometraggio molto apprezzato, con un importante marchio qualità premier. Un lavoro, che molto probabilmente vedremo su una importante rete televisiva nazionale, è costato quasi quanto un lungo. Infatti è stato girato con doppia macchina da presa.

Intanto il precedente film di De Francesco, “La scelta giusta”, che vede sempre l’attore calabrese quale protagonista, approda su Amazon prime e rimarrà in piattaforma per un altro anno e mezzo.

Con questo film, Francesco è stato selezionato ai David di Donatello del 2020. De Francesco, per le sue qualità, il suo impegno e la tipica tenacia calabrese, merita un successo sempre più importante: «Con tutto l’amore che nutro per questo lavoro, farò il massimo per ottenerlo. Fare questo lavoro è già un grande traguardo. Il senso del successo lo misuro in questo modo. Vivere di ciò che amo».

La famiglia di Francesco vive a Cittadella del Capo, siamo in uno dei posti più belli del terreno cosentino. Il papà è stato un apprezzato cantante lirico.

Francesco è un attore della lunga esperienza teatrale, che si è fatto conoscere ed apprezzare in qualsiasi lavoro fatto. La sua è stata una lunga gavetta che ora lo sta portando verso traguardi sempre più alti.