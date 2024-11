Seconda edizione per l'evento dedicato all'ambiente promosso dall'associazione culturale EcoPiana. Musica, laboratori, convegni e mostre fino a domenica

L’ambiente, la sua tutela e valorizzazione, al centro della tre giorni del Villaggio Ecologico di Piana Eco Festival, in programma da oggi al 4 settembre alla Villa comunale “Carlo Ruggiero” di Cittanova.

Seconda edizione per il progetto promosso dall’Associazione culturale “EcoPiana”, che punta in primo luogo a informare, sensibilizzare, coinvolgere i singoli e le comunità sui temi relativi alla sostenibilità ambientale e per promuovere e diffondere una vera cultura ecologica.

Il Festival - ideato dal giovane imprenditore Girolamo Guerrisi nel luglio 2015 e che vanta come presidente onorario l’illustre filosofo ed economista Serge Latouche - è incentrato sui tre fattori chiave riusa-riduci-ricicla e intende porre l’attenzione sull’importanza del riciclo, della lotta allo spreco e della riduzione dei consumi.

L’evento, organizzato dall’Associazione guidata da Carmela Guerrisi con la collaborazione di diversi sodalizi locali, si avvale del patrocinio del Comune di Cittanova e di altri importanti partner istituzionali, il Ministero dell’Ambiente, il Consiglio Regionale della Calabria, l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, l’Associazione dei Sindaci della Piana “Città degli Ulivi” e il Gal Batir.

Tre le tavole rotonde, con il coinvolgimento di esperti, giornalisti e rappresentanti del mondo istituzionale e associazionistico, sulle tematiche: “Dalla montagna al mare: criticità ed emergenza ambientale in Calabria”; “Comunità capaci di futuro: valorizzare il territorio e le sue risorse”; “Buone pratiche, comuni a confronto”.

Tante le attività laboratoriali per grandi e bambini con la collaborazione dei partner Legambiente Reggio Città Metropolitana, Auser Territoriale di Gioia Tauro e Verdidee Onlus: il workshop “Dalla carta al gioiello” con Marcella Stilo, il Laboratorio di Silvoterapia con la naturopata Adelaide Zaita e ancora presidi informati ed espositivi a cura di Slow Food Calabria, Solidal’è onlus e Anpana Gepa.

In programma, anche un evento dedicato alla gastronomia, a cura dell’Istituto Nazionale Assaggiatori Pani (Inap). L’agronomo e direttore Inap, Walter Cricrì, terrà una degustazione guidata di pani con il coinvolgimento dei panificatori del territorio.

Per il cartellone culturale, spettacoli musicali, film e mostre artistiche animeranno la tre giorni. Dalla performance musicale di Tato Barresi ed Enzo Argirò ai film, presso il CineTeatro “R. Gentile”: “La città incantata” , vincitore del premio Oscar nel 2003, capolavoro di Hayao Miyazaki, e il docu-film “Green Generation” di Sergio Malatesta.

Previste mostre fotografiche “Dal punto di vista della terra: Rifiuto” di RC into the woods, “I Monologhi del Mare” di Nadia Giovinazzo e le opere artistiche di Erelin. Tutto si concluderà con lo spettacolo musicale della band Riciclato Circo Musicale, domenica alle 22.