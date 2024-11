Sabato 24 febbraio lo stilista cosentino presenterà la nuova collezione autunno-inverno 2018-2019

Suggestioni raffinate, preziosi velluti, aerei chiffon, allusive paillettes per gli abiti da sera, che ammiccano all'opulenza degli anni '80 e alla trasgressione degli anni '70. Nello stile romantico, malinconico e nello stesso tempo gioioso ma comunque passionale delle strade del suo sud. È la strada , la musa ispiratrice della nuova collezione autumn-winter 2018-2019 "Fashion is barefoot" di Claudio Greco, istrionico stilista cosentino che sarà ospite nella fashion week milanese, sabato 24 febbraio, all'interno dello spazio "Misani gioielli" Brera via Ponte Vetero 22.