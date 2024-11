Ad organizzare l’importante evento, quest’anno suddiviso in Part I e Part II, l’Associazione RockOn. Il primo appuntamento previsto il 6 agosto a partire dalle 16

L’Associazione RockOn Martirano Lombardo annuncia il primo grande evento della consueta session estiva, quest’anno suddivisa in Part I e Part II.

Nuova formula e altra carrellata di artisti illustri per la prima parte (sabato 6 agosto) che aprirà i battenti già nel pomeriggio, alle 16, con la Master Class di Massimo Varini , tra i più importanti chitarristi italiani e apprezzatissimo didatta. Il seminario avrà luogo presso le sale comunali di Martirano in Piazza Matteotti. Al termine dell’evento, i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione nel corso del classico meet&greet in cui sarà possibile incontrare l’artista, ricevere degli autografi e scattare una foto ricordo (servizio fotografico a cura dell’Associazione).

Varini sarà poi protagonista, in acustico, anche sul main stage per il concerto serale (ingresso, come sempre, gratuito), quest’anno proiettato nella dimensione del mini-festival con i live di altri due grandi nomi della musica italiana: Alessia D’Andrea, giovane cantautrice cosentina lanciata nel mercato musicale estero dalla collaborazione con il grande Ian Anderson, leader dei Jethro Tull, e i Goblin di Claudio Simonetti, storica formazione di prog sinfonico italiana, legata indissolubilmente al cinema di Dario Argento con le colonne sonore di thriller entrati nell’immaginario collettivo come “Profondo Rosso” e “Suspiria”, forse il vero capolavoro dell’epopea gobliniana.

Massimo Varini e i Claudio Simonetti’s Goblin si esibiranno in esclusiva regionale.

Durante la serata, inoltre, i più fortunati avranno la possibilità di partecipare gratuitamente al grande evento della Part II: l’attesissima Master Class di Steve Vai del 24 settembre.