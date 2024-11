Nuovi importanti passi per il Pollino welcome Clc dopo il final meeting a Milano

In perfetta armonia con le finalità del progetto transazionale EuroSen,cofinanziato dalla Unione Europea con il programma COS-TOUR -2015-3-04/ e gestito da EASME, prende corpo in Calabria, la creazione di un vero e proprio prodotto turistico inedito,volto a favorire la piena valorizzazione dei borghi più belli della Regione con iniziative che offrono la piena condivisione del prezioso patrimonio immateriale quindi delle tradizioni sia dal punto di vista culturale ,storico, artigianale e sociale e non solo dunque enogastronomico e paesaggistico.

Nel mese di marzo, Civita ed Altomonte, con le più alte rappresentanze locali ed in più a Morano Calabro con i media locali e regionali, Il Cluster di Cultura Locale ha realizzato le giornate di “Prova dell’accoglienza” nelle quali si è proceduto a "testare" l'indice di gradimento delle iniziative appositamente pianificate nei mesi precedenti. Il tutto si è svolto, relativamente a ciascun meeting, con l'iniziale saluto del sindaco, visite guidate nei rispettivi centri storici e a chiusura con una degustazione presso ristoranti accuratamente selezionati in cui si è data dimostrazione delle tradizioni culinarie locali, anche a mezzo di lezioni illustrative, allietate da musiche tipiche cantate, suonate e commentate con coinvolgimento degli ospiti, che liberamente ed in forma anonima hanno lasciato i propri giudizi in merito.

Dopo questa fase che visto la partecipazione attiva delle SMES, dei Seniors , delle autorità locali, dei professionisti del comparto turistico,e di tutti gli attori del CLC, la Regione Calabria si e’ presentata a Milano il 3 Aprile, nella persona del Responsabile del Progetto Consolata Loddo, per presentare il proprio prodotto e discutere dei piani futuri con i partners . Piani che saranno incentrati sulla comunicazione e commercializzazione degli itinerari pilota attraverso i Tour Operator ed i network delle associazioni dei Senior dei vari paesi ed aderenti ad Age platform, braccio operativo dell’Unione Europea nel settore terza età oltre che partner Eurosen.

Quanto al Cluster di Cultura Locale ed alla sua crescita nel territorio,a partire dal mese di maggio ogni venerdì saranno proposte a turisti e residenti “serate diverse” e si organizzeranno i primi tour itineranti che condurranno alla creazione di veri e propri “gemellaggi” tra i cluster di cultura locali (CLC) dei partners coinvolti nel progetto Eurosen.

Nel mese di giugno per la chiusura del progetto è previsto invece un evento di richiamo con tutti gli operatori del Sud Italia e Stakeholders ai quali verranno illustrati i prodotti turistici realizzati in Calabria, unica regione target del Sud a sperimentare una nuova e innovativa forma di accoglienza turistica in bassa stagione presso borghi di pregio , centri a vocazione turistica non “di massa” da salvaguardare e valorizzare.