Una divertente parodia dal retrogusto tristemente amaro. È quella che hanno messo in scena due giovani ragazzi catanzaresi ironizzando sulle prossime elezioni del capoluogo d Regione

Brogli facili, voti e promesse inutili e la disperata ricerca di politici onesti. In rete da poco più di 24 ore già impazza sul web il video in cui due ragazzi “ironizzano” sulle prossime elezioni comunali della città capoluogo di Regione, Catanzaro.



La canzone-parodia intitolata “Comunali’s Karma” è incentrata sulle note della famosa “Occidentali’s Karme” di Francesco Gabbani, canzone vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo. Al centro i candidati alle elezioni amministrative, quelli bravi addirittura a prometterti che non pioverà più, così da evitare il blocco della città.



Il testo della parodia:

Vendersi il voto oppure no, il dubbio amletico

ragazzi con idee degne del neolitico

nella cabina 2x3 cosa fotografi?

Tu voti me per un caffè, simu ali soliti

Volti solari dentro selfie un po' massonici

La competenza è demodè, i brogli facili, i voti inutili

AAA cercasi, politici onesti sperasi

voi ma lavori vota a mia, ajalafisseria

tornata elettorala e simu misi mala

promessi a non finira, ci cridi? (Macché)

rilanceremo il centro, respiri a pagamento

il Cavatore balla I Comunali's Karma

Chiovanu 2 gucci d'acqua e

si blocca tuttu

ma si mi voti ti promettu ca non chiova cchiu'

tu ti lamenti subba u web

ma non ti motichi

restamu poveri

AAAqquetati,ca tantu on cunti nenta

assettati, comunque vada bedhu meu

ormai cumandu eu

e si alu seggiu ti distrai mbiscanu i voti

I Comunali's Karma, I Comunali's Karma

la testa si rialza! Vota me. Tè!!