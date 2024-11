Oggi e domani le ultime due serate della manifestazione dedicata alla cultura e alle tradizioni del piccolo borgo

CLETO (CS) – Musica, cultura e tradizioni enogastronomiche. Si chiuderà domani sera la quarta edizione di CletoFestival. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale “La Piazza” con il supporto di Libera ed Emergency. La kermesse si presenta con un cartellone che, oltre a ospitare grandi nomi della musica e giovani promesse, offre al pubblico la possibilità di partecipare a numerose attività come: passeggiate panoramiche, escursioni in bicicletta, visite guidate, seminari sulla musica della tradizione popolare. Il 19 agosto, come da tradizione, gli ospiti potranno infatti degustare la “cialetta”, il tradizionale pane appena sfornato condito con olio d’oliva, aglio e origano selvatico. Il pane è ottenuto impastando la farina prodotta su terreni confiscati alla ‘ndrangheta e ora gestiti dalla cooperativa “Libera” di Isola Capo Rizzuto.