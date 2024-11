Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, l'annuncio ufficiale: Francesco De Gregori terrà il concerto di capodanno nella città dei bruzi.

Cosenza - Accordo trovato tra l'amministrazione Occhiuto e il cantautore Francesco De Gregori, che sarà in Calabria la notte di Capodanno. Per l'occasione, fanno sapere dal Comune, si allestirà il palco in piazza dei bruzi, per permettere a migliaia di cosentini di assistere all'evento. De Gregori presenterà il suo ultimo album, Vivavoce,ma ovviamente ripercorrerà anche la sua incredibile carriera, con i grandi classici.