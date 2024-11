L’inedito percorso artistico si protrarrà fino al prossimo 7 gennaio e vedrà esposte le sculture del maestro Silvio Vigliaturo

Per il secondo anno consecutivo le vetrine dei negozi di Corso Mazzini saranno protagoniste dell’iniziativa “Arte in Vetrina”, la mostra d’arte ideata e curata da Francesca Mirabelli Giordano in collaborazione con Confcommercio Cosenza e con il patrocinio della Camera di Commercio di Cosenza e del Comune di Cosenza.

L’inedito percorso artistico si protrarrà fino al prossimo 7 gennaio e vedrà esposte le sculture del maestro Silvio Vigliaturo, nato e cresciuto ad Acri, ma conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo.

La scelta dello scultore non è stata casuale, dal momento che lo spirito dell’iniziativa è quello di valorizzare e far conoscere le espressioni artistiche di autori originari della regione e di respiro e notorietà internazionali.

La mostra dal titolo “Oro, Argento & Mirra” vedrà l’esposizione di 15 opere inedite, riproduzione allegorica del conflitto tra angeli e demoni, tra bene e male. Ogni opera sarà accuratamente sottotitolata per coinvolgere il visitatore in un percorso di scoperta di antiche suggestioni e tecniche estetiche della modernità.

Forti del successo dello scorso anno, che ha raccolto la partecipazione di un folto pubblico, tanti negozi hanno aderito con slancio, consapevoli che l’evento rappresenta un ottimo strumento per attirare l’attenzione dei media ma soprattutto dei consumatori, invogliati ad entrare nei negozi.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente di Confcommercio Cosenza, Klaus Algieri, che nel corso della conferenza stampa di presentazione ha ribadito l’importanza dell’iniziativa: “Portando nuovamente l’arte nei negozi diamo la possibilità alle nostre imprese di essere maggiormente attrattive, offrendo qualcosa che va al di là dei classici schemi di prodotto, un’esperienza unica che consente ai clienti di fare acquisti in modo non convenzionale. Il connubio tra arte e commercio può rappresentare senza dubbio un’importante chance di diversificazione ed innovazione”.

Sulla stessa linea di pensiero le parole del maestro Vigliaturo, che ha sottolineato con orgoglio l’importanza dell’iniziativa: “Dare la possibilità a tutti di avvicinarsi alle mie sculture rappresenta un modo per rinsaldare ancor di più il legame con la mia terra e la mia gente, che da sempre accompagna e ispira le mie opere”.

L’ideatrice della mostra, l’esperta d’arte Francesca Mirabelli Giordano, ha sottolineato quanto avvicinare le persone all’esperienza artistica attraverso eventi di questo tipo non rappresenti un pretenzioso tentativo, ma una scelta vincente, come già dimostrato dal successo della scorsa edizione. Si avverte sempre di più il desiderio di respirare stimoli nuovi, interessanti e ricchi di suggestione. L’Arte in Vetrina punta proprio a questo”.

Anche il Direttore di Confcommercio Cosenza, Maria Cocciolo, si è mostrata entusiasta per il rinnovarsi della manifestazione: “Innovazione, modernità, progresso sono le parole d’ordine che guidano il lavoro dei nostri imprenditori. Crediamo che la cultura ed il commercio, al di là delle apparenze, possano proficuamente avvantaggiarsi vicendevolmente, arricchendo di significato le passeggiate dei cosentini e dei tanti turisti e visitatori della città”.

Al termine della conferenza stampa i presenti hanno potuto ammirare le opere del Maestro Vigliaturo visitando i negozi aderenti all’iniziativa.

Ancora una volta Corso Mazzini sarà un palcoscenico eccellente e degno dell’autore, capace di rappresentarne l’originalità, la creatività e la filosofia.