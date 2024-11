Il presidente Unindustria Mazzuca: «L’obiettivo è avvicinare la scuola al mondo delle imprese». A partecipare, 500 studenti del IV e V anno degli istituti superiori della provincia

"Connessi, creativi, competenti e competitivi. Per essere pronti alla sfida". E' questo il tema della XXIII edizione di Orientagiovani organizzata da Confindustria Cosenza.

"L'obiettivo – come riportato in un comunicato di Confindustria - è incoraggiare l'incontro tra imprenditori e giovani studenti, per rafforzare il collegamento tra istruzione e lavoro e per favorire l'innovazione didattica e la cultura d'impresa. L'iniziativa, in particolare, ha registrato la partecipazione di 500 studenti del IV e V anno degli istituti di scuola superiore della provincia di Cosenza, ed ha offerto una serie di stimoli per aiutarli a scegliere come costruire il loro percorso di studio e lavoro, approfondire i temi dell'orientamento al mondo del lavoro, della cultura d'impresa, delle nuove sfide che attendono i cittadini, le imprese, la società".

"Cerchiamo di avvicinare il mondo della scuola a quello dell'imprenditoria - ha detto il presidente di Unindustria Calabria, Natale Mazzuca aprendo i lavori - perché siamo convinti che per ritornare ad essere competitivi e uscire dalla crisi, abbiamo bisogno di capitale umano competente, formato e competitivo". "Nel corso della mattinata - riporta ancora la nota - ai ragazzi sono state presentate due aziende calabresi di successo (Artémat e TIFQLAB), per invogliarli all'autoimprenditoria, nell'ottica di abbandonare l'idea del posto fisso e investire su se stessi. Dai dati, infatti, secondo quanto riferito da Confindustria, mancano all'appello nel sistema delle imprese circa 80mila figure di tecnici professionali, tra ingegneri, fisici e informatici. "Oggi - ha aggiunto Mazzuca - c'è bisogno di flessibilità e competenze, due valori fondamentali per entrare nel mondo del lavoro".

Presenti in sala il professore ordinario di Economia Applicata all'Università della Calabria, Domenico Cersosimo; il delegato alla Ricerca e trasferimento tecnologico dell'Università della Calabria e responsabile Technest, Giuseppe Passarino; il Project manager Artémat Tommaso Terenzio, ed il Project Manager TIFQLAB Pasquale Alfano. Ha coordinato i lavori il direttore di Confindustria Cosenza Rosario Branda. "Orientare i giovani - ha sostenuto Branda - è per noi fondamentale perché le competenze aiutano a gestire le complessità e affrontare la quotidianità, qualità necessarie per entrare nel mondo del lavoro che è sempre più dinamico".

"Nelle prossime settimane Confindustria Cosenza - conclude la nota - convinta che bisogna offrire continui stimoli ai ragazzi, darà avvio a progetti di alternanza scuola-lavoro, attraverso l'iniziativa 'Latuaideadimpresa', con il coinvolgimento di 150 studenti che saranno impegnati in attività di simulazione d'impresa".