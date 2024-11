Dal 7 al 20 gennaio, in Francia, ci sono stati circa 128 atti antislamici, che vanno dai lanci di granate e colpi d’arma da fuoco contro le moschee, alle minacce.

La denuncia arriva dal Consiglio francese del culto musulmano che ha segnalato un’impennata di questi fenomeni in seguito all’attentato ai danni del settimanale “Charlie Hebdo”. Dalla rilevazione, è stata esclusa Parigi che sarà oggetto di uno studio specifico. A seguito di ciò, è cresciuta repentinamente, in Occidente, la cosiddetta “islamofobia”, la paura dei musulmani. Il tema è stato affrontato nella Sala Consiliare del comune di Casole Bruzio, nell’ambito dell’iniziativa organizzata dai Giovani Democratici, “Islam tra paura e consapevolezza. Conoscere l’islam per comprendere il Mondo”.



«Con questa iniziativa- ha detto il Segretario dei Giovani Democratici di Casole Bruzio, Francesco Scanni- vogliamo smentire un accostamento del tutto infondato che germoglia nel senso comune soprattutto a causa delle semplificazioni e delle cattive propagande strategiche di mezzi di informazione al soldo di interessi internazionali: islam = terrorismo. Il nostro messaggio, è foriero di pace e consapevolezza, libero da condizionamenti e facili stereotipi. L'islam è una grande cultura che vale la pena conoscere. Ed è per questo motivo che abbiamo voluto con forza organizzare questa iniziativa che, ci auguriamo, possa essere di grande crescita umana e culturale».