Nel Castello ducale è andata in scena la cerimonia conclusiva della terza edizione, vetrina prestigiosa per il teatro amatoriale

All’ombra della suggestiva cornice del Castello Ducale di Corigliano si è conclusa la terza edizione della “Mostra Nazionale d’Arte del Teatro amatoriale Italiano – Premio Ausonia”. Una vetrina prestigiosa per le tante compagnie di teatro amatoriale provenienti da diverse località e protagoniste con i loro spettacoli, di eventi organizzati a Corigliano Calabro, Rossano, Marina di Sibari e Oriolo. Direttore artistico della manifestazione è Antonio Maria D’Amico, presidente provinciale della Fita.

Nella serata di gala presentata da Rafaella Salamina sono stati consegnati anche i premi speciali, realizzati dal maestro orafo Michele Affidato. Tra i riconoscimenti spicca quello consegnato a Luigi Di Gianni, attuale presidente della Lucania Film Commission, che ha ricevuto il premio di regia “La Portella” (nelle immagini è l’anziano sulla sedia a rotelle). Il Premio Ausonia “Fausto Taverniti” è stato conferito a Giuseppe Marasco per la sua attività di divulgatore della cultura del sud mentre il “Premio Ausonia - per il Teatro Giovani emergenti 2017” è stato assegnato a Davide Fasano. Applausi anche per Otello Profazio, cantastorie calabrese, al quale è andato il Premio Ausonia per la Promozione della cultura e tradizioni. Il “Premio Ausonia - Impegno per il Teatro” è andato a Michela Andreozzi, reduce dal debutto alla regia con il film “Nove lune e mezza” in cui dirige se stessa insieme a Claudia Gerini.

Elenco dei premiati

Il Premio Ausonia è andato a La Cricca Teatro – Taranto con Questi figli amatissimi regia di Aldo L’Imperio; Miglior regia a Aldo L’Imperio per Questi figli amatissimi di La Cricca Teatro – Taranto; Migliore attrice protagonista a Anna Cofano (Anna) per Questi figli amatissimi di La Cricca Teatro Taranto; Miglior attore protagonista a Paolo Spezzati (Fulgenziio) per Gl’innamorati di Associazione Compagnia del Dadotratto Bari; Miglior attrice non protagonista a Francesca Di Cagno (Flamminia) per Gl’innamorati di Associazione Compagnia del Dadotratto Bari; Miglior attore non protagonista a Alessandro Rotaia (Conte Di Otricoli) per Gl’ Innamorati di Associazione Compagnia del Dadotratto Bari; Miglior attore e attrice non protagonista a Ciro Cipullo (Pulcinella) per Napoli tra sogno e realtà - Musical di Ansiteatro Aversa; Miglior scenografia Istituto pavoniano artigianelli per le Arti grafiche di Trento per La Locandiera di Compagnia dei Giovani Trento e Migliori costumi Adriana Creazioni Sposa in Liolà di Compagnia del Belvedere San Giorgio Ionico (Taranto).

!banner!





Assegnati anche i riconoscimenti del Premio Ausonia – Sezione Teatro popolare di tradizione: Migliore spettacolo a “...E non ci lasceremo mai” di Gruppo teatrale “I Canaglioni” di Cassano allo Jonio; Migliore allestimento scenico ex aequo per Vincenzo Guglielmino, Salvatore Gallo e Paolo Gennarini e Compagnia teatrale palazzolese “Cesare Cannata” di Palazzolo Acreide (Siracusa) e “Turbolenze in galleria” e Associazione culturale “I belli dentro” di Roggiano Gravina per La fortuna con l'effe maiuscola; Migliore attore protagonista per Antonio Amica nel ruolo di Francesco Cerasi di Atc “V. Tieri” per U S-Burdelli; Migliore attrice protagonista per Rachele Iannicelli nel ruolo di Mariangela di Gruppo teatrale “I canaglioni” per “...E non ci lasceremo mai!”; Migliore attore non protagonista per Alberto Principe nel ruolo di Cecco (il Compare) di Gruppo teatrale “La Matassa” per “Maliditti i sordi”; Migliore attrice non protagonista ex aequo per Anna Zagarese nel ruolo di Concettina per Compagnia teatrale “I Tinti” di Associazione “Carpe diem” in “Accade tutto per caso” e Concita Dipietro nel ruolo di Katrin di Compagnia teatrale palazzolese “Cesare Cannata” di Palazzolo Acreide per “Turbolenze in galleria”; Migliore attore caratterista a Giuseppe Giannotte nel ruolo di “Il Cardinale” di associazione “Il Trifoglio” arte, cultura e solidarietà in “'O segreto”; Migliore attrice caratterista a Giuseppina Lagaccia nel ruolo di Anna Rosa per Compagnia teatrale “I Tinti” associazione “Carpre diem” in “Accade tutto per caso”; Migliore regia a Adriano Beraldi di Compagnia teatrale “I Tinti” associazione “Carpre diem” in “Accade tutto per caso” e Premio speciale della critica a Tuttappo' di Asociazione “Confluenze”.