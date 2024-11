Quindicesima edizione per Cortale Jazz&Vento, uno dei principali eventi della stagione musicale calabrese con il consueto doppio appuntamento che si terrà in Piazza Cefaly i prossimi 8 e 9 agosto. L'evento sarà coronato dal consueto rito propiziatorio ad Eolo da parte del confermatissimo Direttore Artistico, il trombettista Franco Suppa.

La prima serata

Ad aprire le danze sarà un Scott Henderson, beniamino del pubblico e campione della fusion. Uno dei migliori chitarristi di tutti i tempi, celebre in tutto il mondo per i suoi lavori in sospeso tra jazz, blues e fusion e per le sue straordinarie collaborazioni con Chick Corea, Joe Zawinul, il mitico fondatore dei Weather Report, e con i Tribal Tech, fra le migliori formazioni degli anni ‘90. Un appuntamento speciale ed esclusivo, caratterizzato da una musica densa di contaminazioni e sperimentazione. Henderson con la sua instancabile verve e con i suoi fraseggi supersonici, guiderà il pubblico in un viaggio oltre i confini del jazz e del blues, alternando ritmi arditi per velocità e contenuti ad accordi più morbidi e lineari supportato da un power trio composto da Archibald Ligonniere (batteria) e Romain Labaye (basso).

La seconda serata

Nella seconda serata il palco sarà per Sarah Jane Morris con il suo progetto “soul for the soul”, l’interprete inglese di fama internazionale che possiede da tempo un rapporto speciale con l’Italia, viste le sue frequentazioni col nostro paese, festival di Sanremo compreso. Con la sua vocalità duttile che la caratterizza da quando debuttò come solista con un suo disco nel 1989, la Morris in questo suo nuovo live in quintetto con doppia chitarra, spazierà in un repertorio quanto mai eterogeneo, per canzoni scritte da compositori finissimi come il Maestro Morricone o Tom Waits e Tracy Champan fino a Pino Daniele e Boy George, oltre ad un pugno di originali, dove mostrerà una volta di più la sua capacità interpretativa di affrontare terreni espressivi sempre diversi, con quella calda vocalità che si estende su poderose quattro ottave. Un primato che le consente di imporre la propria cifra stilistica sia nel jazz che nel pop. Nella sua bella carriera, Sarah ha collaborato con gli Eurythmics, i Communards, Paul Simon, i sudafricani Ladysmith Black Mambazo e gli italiani Riccardo Cocciante, Cristina Donà e Noemi. Don’t leave this way, Me and Mrs Jones, Fragile, No Beyoncé, I shall be released, Fast car sono sue memorabili e personalissime interpretazioni, oramai divenute l’emblema di una musica che travalica generi e confini. Insieme a lei il fido Tony Remy (chitarra), Tim Cansfield (chitarra), Henry Thomas (basso) e Liam Genockey (percussioni).

Il «fiore all'occhiello» di Cortale

Come sempre accade a Cortale Jazz&Vento tutti e due i concerti saranno ad ingresso gratuito con inizio alle ore 22 nella centralissima Piazza Cefaly. Legittima la soddisfazione dell’assessore alla Cultura Simona Papaleo: «Un festival che rappresenta sempre il fiore all'occhiello della programmazione estiva del Comune di Cortale. Il Comune finanzia il festival perchè crede che investire in cultura oggi sia una grande possibilità di riscatto per un sud che ha grosse potenzialità a livello turistico. Il festival è inserito in un calendario di eventi culturali che spaziano dalla musica alla fotografia, dalla presentazione di libri alla rivalutazione delle tradizioni storiche e culturali del luogo. Vi aspettiamo con gioia quindi nel nostro centro storico».