Ad aprire la serata dell'ottava edizione della manifestazione sarà l'affascinante Jasmine Trinca

La giovane diva del cinema italiano, e già musa di Nanni Moretti, sarà l'ospite della prima serata del festival, che prenderà il via sabato 7 novembre. Dopo il confronto del pubblico con la nota attrice, verrà proiettato il film del regista Claudio Caligari, recentemente scomparso, "Non essere cattivo".



In scaletta, da venerdì 6 novembre una lunga maratona di proiezioni di film e incontri con i protagonisti del nuovo cinema italiano.



Dal 6 al 14 novembre, attori e registi di fama nazionale e internazionale popoleranno le nove giornate, tra proiezioni di film, incontri- dibattiti, presentazioni di libri, concerti ed eventi glamour. Una full immersion nelle nuove tendenze del grande schermo.



Cosenza sarà lo scenario di una kermesse che si distingue per la sua originalità nel panorama nazionale: un festival con su due comode scarpe da tennis! L'inconfondibile logo che lancia un evento fuori dagli schemi e che promuove i nuovi talenti del cinema italiano, questa volta sotto il sole del Sud.