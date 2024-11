L’atteso annuncio non c’è stato. Alla conferenza stampa di presentazione di Buone Feste Cosentine, il cartellone degli appuntamenti organizzati in città e promossi o patrocinati dall’amministrazione di Palazzo dei Bruzi, il vicesindaco Jole Santelli, con delega alle politiche culturali, non ha offerto alcun indizio sull’artista che sarà protagonista del concerto principale della notte di Capodanno. Bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di conoscere il nome del cantante, o della band, scelta per salutare l’arrivo del 2019.

Vasta scelta di intrattenimenti

Intanto però sono stati presentati i tanti eventi che accompagneranno i cosentini fino all’Epifania. Ad illustrare l’offerta anche il dirigente del settore cultura Giampaolo Calabrese e l’assessore alle attività produttive Loredana Pastore. Il calendario sarà caratterizzato da installazioni, luci, performance ospitati in strada, nei teatri, nei musei, nei luoghi di cultura, lungo un filo dell’arte e di congiunzione tra città nuova e città antica. Nella vasta scelta degli intrattenimenti spiccano il ritorno del presepe vivente nel centro storico, l’apertura al Museo Multimediale della mostra La Magia del Natale, il Concerto Sinfonico del primo gennaio al Rendano. E poi le luci d’artista, Christmas Mab, la novità della rassegna Baci e Balere in piazza XV Marzo con l’esibizione, fra gli altri, dell’orchestra Casadei e degli Italian Bee Gees.