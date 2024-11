Il nostro viaggio a Cosenza, una città che nel corso degli ultimi anni ha saputo farsi bella. Di giorno e anche di notte.

Le luci. La movida. Il tempo che scorre. La notte è ancora giovane. Basta un tour per il centro storico di Cosenza un venerdì sera per capire come una città può rinascere e diventare suggestivo scenario di aggregazione e socializzazione. Corso Mazzini è dove si incontrano le diverse generazioni, luogo di passaggio e di passeggio che accontenta un po’ tutti con le sue adorabili traverse che pullulano di gente e mondanità.

Piazza Santa Teresa è il ritrovo dei più giovani che possono chiacchierare sull’esito degli esami di maturità o raccogliere le giuste energie per affrontare il prossimo appello universitario prima di concedersi un’estate di relax. La confluenza del Crati e del Busento, irresistibile all’imbrunire, si popola di artisti di ogni dove. Piazza Bilotti ha la capienza perfetta per accogliere migliaia di persone di fronte alla star del momento in concerto . Cosenza è viva, è rinata negli ultimi anni e respira anche di notte.

Le politiche dell’amministrazione - secondo il sindaco Occhiuto, interrotto nella sua passeggiata tra le vie del capoluogo bruzio - hanno risposto all’esigenza delle persone di stare insieme nella propria città, rendendola più vivibile, creando degli spazi di socialità, concependo il borgo come una grande casa per tutti. “Un risultato oggi visibile a tutti”.

Erica Cunsolo