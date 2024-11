Una mostra di Lynn Johnson al Castello e il workshop di Emiliano Mancuso al Museo dei Bretti e degli Enotri

Un appuntamento con la fotografia internazionale attende Cosenza a partire dal 12 dicembre prossimo. L'evento, frutto della partnership tra Bluocean e National Geographic, e con il patrocinio dell'amministrazione comunale, coinvolge due luoghi prestigiosi della città. Il primo, il Castello Svevo, dove sarà allestita la mostra, in esposizione fino all’8 gennaio, “Water Warriors” di Lynn Johnson, icona della fotografia internazionale, tra le più importanti e storiche collaboratrici di National Geographic.

Iscrizioni aperte per un workshop informativo

E poi il Museo dei Brettii e degli Enotri, sede di un'irrinunciabile full immersion formativa, il 12 e 13 dicembre, animata da Emiliano Mancuso, prima firma della fotografia contemporanea, collaboratore di numerose testate nazionali ed internazionali. Due giornate per interrogarsi sul ruolo della fotografia oggi, su come gli artisti utilizzano questo mezzo in un'epoca di saturazione visiva, per un confronto sulle tematiche legate alla fotografia d’autore e di reportage. Gli interessati possono iscriversi a quest’ultimo appuntamento cliccando qui.