VIDEO | Centinaia di persone, tra cui moltissimi bambini, in coda sotto il sole per salutare la popolare cantante, giurata dell'ultima edizione di The Voice of Italy

Almeno cinquecento persone, tra cui numerosissimi bambini, stanno sfidando il caldo di fine luglio e dalle ore 13 del pomeriggio di oggi, 30 luglio, sono in coda a Cosenza, davanti l’ingresso della Feltrinelli di Corso Mazzini, per incontrare Elettra Lamborghini. Smartphone in mano e carichi di entusiasmo, gli ammiratori dell’eclettica star, idolo dei giovanissimi, giurata dell’ultima edizione di The Voice of Italy, sono pronti a carpire un selfie con il loro idolo durante l’iniziativa organizzata in libreria dove l’artista saluterà i fans che avranno tra le mani il suo ultimo lavoro discografico: Twerking Queen. Il delirio dell’attesa nelle nostre immagini esclusive