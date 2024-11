Il volto noto del Tg1 ospite del Rotary per un incontro sulla comunicazione

L’avvento dei social amplia la platea dei fruitori delle informazioni, allargata in particolare ai giovani. Ma non tutte le informazioni sono notizie: la mediazione del giornalista è un elemento necessario per garantirne la qualità e veridicità. E’ uno dei tanti temi trattati da Francesco Giorgino, volto noto del Tg1, ospite del Rotary di Cosenza, presieduto da Roberto Barbarossa, all’Auditorium Guarasci, per un confronto, moderato da Riccardo Giacoia, con gli studenti dell’ultimo triennio degli istituti superiori cittadini.



Giornalismi e società, edito da Mondadori, è l’ultima fatica letteraria del giornalista. Una puntuale analisi sul ruolo dell’informazione nell’era contemporanea scandita dall’immediatezza della comunicazione e dalla interconnessione globale, con tutti i rischi derivanti dalla manipolazione dei messaggi e dalla velocità con cui viaggiano le notizie, anche quelle false.

Salvatore Bruno