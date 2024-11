«Originale, coinvolgente, bella da vedere, buona da gustare». I consiglieri comunali Francesco Cito, Fabio Falcone e Pasquale Sconosciuto commentano entusiasti la manifestazione che ha animato il centro storico nell'ultimo weekend

«Un evento nella bellissima cornice della villa vecchia, che ha messo d'accordo tutti – continuano i tre consiglieri - attraendo in uno dei luoghi più belli di Cosenza giovani, bambini, famiglie intere, anche da fuori città».

L'assessore al turismo e marketing territoriale Rosaria Succurro, ha sposato l'idea delle “api car” per promuovere i prodotti della tradizione gastronomica meridionale, accompagnati da momenti di intrattenimento artistico, pensati da Luigi D'Elia, con la possibilità di visitare il Diorama, affascinante ricostruzione dell'habitat della foce del Crati.

«Tutto si è svolto con grande ordine, uno sforzo organizzativo di non poco conto - concludono i consiglieri Cito, Falcone e Sconosciuto – per il quale sentiamo di doverci congratulare con tutti i settori del Comune che, a vario titolo, hanno contribuito all'ottima riuscita di una manifestazione della quale si sta parlando in tutta la regione e sulla quale si è acceso l'interesse di altre amministrazioni locali».