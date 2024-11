La città di Cosenza sarà protagonista stasera, giovedì 6 giugno, del programma televisivo di La F, “Voglio Vivere in Italia”, che inaugura la nuova stagione del viaggio di Anna Luciani e Simone Chiesa, i due couchsurfers e travellers del fortunato format che racconta la provincia italiana.

La prima puntata della nuova serie è dedicata alle città di Salerno e Cosenza. L'appuntamento è per le ore 21,10 sul canale 135 della piattaforma SKY.

Simone Chiesa e Anna Luciani ripartono a bordo del loro camper rosso, con l’obiettivo di riscoprire la provincia italiana - in particolare quella meno battuta e lontana dalle grandi città - attraverso il punto di vista originale e inedito degli stranieri che hanno scelto di viverci e realizzare qui i loro sogni.

Nel viaggio di Anna e Simone, Cosenza rivelerà le sue molte anime: da quella più antica del centro storico, a quella più recente e movimentata in cui si respira grande fermento culturale e artistico.

I travellers Anna Luciani e Simone Chiesa sono stati ospitati, durante la loro permanenza a Cosenza, all'interno delle residenze artistiche dei BoCS Art che hanno rivelato ancora una volta la loro specificità di luogo dove è possibile liberare la creatività e grazie al quale si torna a far parlare nuovamente di Cosenza come città d’arte e per l’arte.