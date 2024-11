Il Polo Museale della Calabria partecipa a 'La notte europea dei musei'

Sabato 16 maggio 2015, il Polo Museale della Calabria ha partecipato a La notte europea dei musei con l’apertura straordinaria, dalle ore 20.00 alle ore 24.00, della Galleria Nazionale di Cosenza, con sede a Palazzo Arnone in Cosenza.

Il programma prevedeva una mostra d’arte contemporanea collettiva (artisti: Giuseppe Barilaro, Francesco Barilaro, Antonio Schipani, Francesco Gabriele, Tyron Pironaci, Gianluigi Ferrari e Raffaele Colao); una performance musicale di Sasà Calabrese e Manolito Cortese e In pieno nel mondo, rappresentazione teatrale tratta da Immagini di una vita di Palma Bucarelli dell’Associazione Mediterranea Teatro. Gli eventi sono stati a cura dell’Associazione culturale CO RE.

Nel corso de La notte europea dei musei è stato possibile visitare la Galleria Nazionale di Cosenza ed ammirare i suoi tanti capolavori, da Mattia Preti a Luca Giordano a Pietro Negroni, i dipinti della prestigiosa Collezione Banca Carime e la ricca sezione dedicata all’arte contemporanea con la raccolta grafica di Umberto Boccioni e le opere provenienti dalla Collezione Bilotti.