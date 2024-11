Replica da Washington lo studioso americano Edward Luttwak, dopo le frasi di Marco Ambrogio che chiedeva di non invitarlo a Cosenza perché inserito nella black list dell’Isis.

“Quando ritorno a Cosenza porterò una medaglia per il coraggio civile per Marco Ambrogio”. Questo il lapidario commento di Luttwak dagli Stati Uniti, dove è stato trattenuto da improrogabili impegni di lavoro. Commento duro di fronte alle parole di Marco Ambrogio, che aveva attaccato il sindaco Occhiuto per l’invito allo studioso americano. Dal renziano Ambrogio si era già dissociato il Pd provinciale con il suo segretario.

E ieri anche il sindaco Occhiuto ha voluto ribadire il suo invito a Luttwak: “E’ gradito ospite della città, una città che non chiude le sue porte a nessuno. Lo attendiamo nei prossimi giorni per discutere il progetto legato al tesoro di Alarico, per il quale lo studioso ha mostrato fin da subito grande entusiasmo. Un entusiasmo non legato all’esaltazione o alla glorificazione di Alarico, ma alla ricerca storica e agli studi scientifici, che saranno suffragati anche da moderne tecnologie radar, sulla possibilità che a Cosenza ci sia la sua tomba e quel tesoro che il re dei Goti portò via da Roma”.