Le ha annunciate il questore Conticchio durante il tradizionale scambio di auguri con la stampa locale

Il questore di Cosenza, Giancarlo Conticchio, ha incontrato la stampa locale per il tradizionale scambio di auguri in occasionale delle festività natalizie. Conticchio ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nel corso del 2017 che sta per concludersi. I reati sono in calo mentre cresce la collaborazione dei cittadini, elemento dal quale non si può prescindere per garantire la sicurezza. Inoltre il questore, affiancato dal comandante della polizia stradale Giovanni Francesco Spina, dal capo di gabinetto Paola Fabris, dalla dirigente del reparto di prevenzione del crimine Roberta Martire e dal dirigente della squadra volante Cataldo Pignataro.

Restrizioni e accessi controllati per il concerto di Capodanno

Sarà interdetta la vendita di superalcolici e di materiale esplodente, mentre in piazza non si potranno avere bottiglie di vetro, come confermato dallo stesso questore nell'intervista di Salvatore Bruno.