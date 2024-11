“Le Strade del Paesaggio” taglierà il nastro inaugurale il 23 settembre e darà ufficialmente il via alla X edizione della manifestazione

Tutto pronto per la X edizione del Festival e Fiera del Fumetto Le Strade del Paesaggio, che venerdì 23 settembre taglierà il nastro inaugurale della X edizione nel centro storico di Cosenza.

Ricco e sfaccettato il programma presentato in una partecipata conferenza stampa al Caffè Telesio di Cosenza.

Mostre, incontri, spazio kids e games, giochi da tavolo e di ruolo e un'area fiera denominata Terra di Mezzo, assoluta novità di quest'anno, sottolinea il direttore artistico Luca Scornaienchi, che attraverserà dal 23 al 25 settembre, con parate storiche e cosplay contest, la Villa Comunale della città.

Un Festival che ha saputo imporsi nel panorama nazionale e internazionale di settore, diventando punto di riferimento nella narrazione territoriale e attrattore turistico di primo piano: elemento quest'ultimo fortemente caratterizzante e virtuoso, come è stato ribadito anche oggi in conferenza dall'assessore al Turismo e Marketing territoriale del Comune di Cosenza Rosaria Succurro e dalla dirigente del settore Cultura de La Provincia di Cosenza Anna Viteritti.

Presenti il neo-eletto presidente della Calabria Film Commission Giuseppe Citrigno, che dopo la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, che ha tenuto a battesimo LuCa, nuovo distretto cinematografico calabro-lucano, conferma la presenza dell'attore Claudio Santamaria, che domenica 25 settembre alle 16, presenterà The Millionairs, il suo nuovo progetto che lo vedrà impegnato, per la prima volta, nelle vesti di regista, in un contro con Gabriele Mainetti nelle vesti di produttore, girato nel Parco del Pollino.

E plauso anche da parte de il sindaco di Mendicino Antonio Palermo con cui Le Strade del Paesaggio ha sancito nei mesi scorsi un profondo legame artistico all'interno del Festival Radicamenti, attraverso un cantiere con Giulio Rincione.

Lo start ufficiale è fissato per venerdì alle 17 al Teatro Rendano di Cosenza, con la presenza di Gilbert Shelton, Hrjoe, Lorenza Di Sepio e Vincenzo Sparagna.