La città bruzia si conferma fulcro della vita notturna calabrese, polo attrattore non solo per studenti e giovani ma anche per famiglie e cultori dell'arte e della tecnologia

La Cosenza pedonale, concepita a misura d’uomo che regala spazi di condivisione all’aperto è una realtà. Basta una passeggiata per corso Mazzini all’imbrunire per rendersi conto di quanto passare il sabato sera per le vie della città sia diventata un'abitudine alla quale i cosentini e i visitatori assidui non sembrano voler rinunciare.

Sul ponte di Calatrava si incontrano i turisti, i più giovani lo ribattezzano “il ponte dei selfie”, visto che fa da sfondo e da testimone ai momenti di gioia catturati con un click.

In zona “leggero” si danno appuntamento i ragazzini, magari dopo aver mangiato un panino al Mc donalds e aver fatto una capatina nella stanza affianco dove sorge uno dei Musei Multimediali più importanti d’Italia, aperto fino a mezzanotte.

Via Roma raccoglie frequentatori più adulti invece, come Piazza Bilotti che ospita anche famiglie al completo. Chi si ritrova in Piazza Santa Teresa , il vero fulcro della movida, sono per lo più gli studenti delle superiori e quelli universitari.

A sorridere sono anche i tanti lavoratori dei locali notturni, negli ultimi anni incrementati notevolmente. Con la primavera è iniziato il movimento e si spera giri anche l’economia in una delle città che si conferma ancora tra le più dinamiche e attraenti della regione.

Erica Cunsolo