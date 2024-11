Sabato mattina nella sala conferenza del Coni di Cosenza verranno presentati i risultati finali dell’iniziativa e saranno, inoltre, illustrati gli elaborati finali dei vincitori del Concorso “Le Olimpiadi della Responsabilità”

Sono stati dodici mesi di intense attività quelli legati all’interessante ed innovativo progetto sulla responsabilità stradale intitolato “A tutto G.a.s.s. - Giovani Artefici della Sicurezza Stradale”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e dalla partnership istituzionale ICS Associati, Automobile Club Cosenza, Automobile Club Roma e Orsa Srl.

Sabato 12 novembre alle ore 10.30 nella sala conferenza del Coni di Cosenza verranno presentati i risultati finali dell’iniziativa e saranno, inoltre, illustrati gli elaborati finali dei vincitori del Concorso “Le Olimpiadi della Responsabilità”, creati da parte dei giovani “Testimoni responsabili” che hanno partecipato alla kermesse in questi lunghi mesi. Per l’occasione ci sarà una madrina d’eccezione, la giornalista Rai Maria Leitner – conduttrice TG2 Motori che premierà nel corso della serata di gala i giovani vincitori (l’evento di chiusura si terrà presso la Corte dei miracoli di Cosenza dalle ore 22).

L’incontro con la stampa previsto per sabato, sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente l’originale spot sociale vincitore della categoria video “La Strada Giusta”, a cura dell’Associazione Idea e dell’Associazione Nemo. La Sezione Calabra dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema, vista la qualità della produzione, si è impegnata a promuoverlo presso i suoi associati: sarà proiettato nei cinema calabresi poco prima dei film in programmazione nel mese di novembre.

Saranno presenti all’incontro Sergio Aquino – già Presidente Aci Cosenza, Giovanni Guagliardi – Delegazione Calabra Agis Anec, Evelina Catizone – delegata politiche culturali Comune di Cosenza, Fabrizio Orsomarso – Direttore progetto “A tutto G.a.s.s.”, Giuseppe Pettinato – Presidente ICS ASSOCIATI e Paolo Riccobono – Dirigente Aci Roma. Si ricorda che “A tutto G.A.S.S.” – Giovani Artefici della Sicurezza Stradale, nel primo step, ha realizzato un interessante Rapporto di ricerca con l’obiettivo prioritario di mappare la responsabilità stradale nell’intero Paese e svolto una significativa indagine qualitativa che ha osservato comportamenti, abitudini e orientamenti di ben 1.600 giovani tra i 15 ed i 25 anni, residenti in Calabria e Lazio.