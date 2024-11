Iniziato l'allestimento del palco di Piazza dei Bruzi per gli Skunk Anansie

Cosenza si prepara a celebrare il suo Capodanno internazionale. Sono iniziate le operazioni di allestimento del palco dove suoneranno gli Skuns Anansie. La band britannica suonerà in Piazza dei Bruzi dove si attendono almeno trentamila persone. Alberghi e Bed & Breakfast fanno registrare il tutto esaurito. La festa poi si sposterà in Piazza Bilotti dove si potrà ballare fino all’alba con la musica dei deejay di Studio 54 Network.

Per garantire la sicurezza il sindaco Occhiuto ha firmato un’ordinanza con cui sarà vietata la somministrazione di bevande alcoliche e l’uso di bottiglie di vetro e di contenitori metallici. Inoltre, nell'area compresa tra Piazza dei Bruzi e Piazza Bilotti, per evitare la presenza di qualsiasi elemento di intralcio, sarà sospesa, dalle ore 10 del 31 dicembre alle ore 6 del primo gennaio qualunque concessione di occupazione di suolo pubblico. Infine, fino al 7 gennaio 2018, è vietato su tutto il territorio comunale l’utilizzo e la vendita di qualsiasi tipo di articolo pirotecnico non conforme alle norme.