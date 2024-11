Nei giorni scorsi segnalato il progressivo svuotamento della piccola biblioteca. Qualcuno vi ha posto rapidamente rimedio

Non sappiamo se, con il nostro articolo, abbiamo contribuito a riempire nuovamente la little free library di Corso Mazzini a Cosenza. Inaugurata lo scorso 8 ottobre, nel giro di pochi giorni la struttura metallica posizionata per iniziativa del Liceo Telesio e dell’amministrazione di Palazzo dei Bruzi, nell’ultimo tratto dell’isola pedonale, era rimasta parecchio sguarnita. Segnale tangibile che qualche passante, forse non avendo ben compreso il tenore dell’iniziativa, aveva portato con sé buona parte dei libri senza lasciarne nessuno in cambio. Adesso l’elegante gabbiotto è nuovamente fornito di volumi e pubblicazioni, pronti ad alimentare questo virtuoso circuito della cultura, nella convinzione che l’approccio stentato sia ormai un problema superato.

Salvatore Bruno