Zigo Zago, trasmissione condotta da Simona Tripodi e Italo Palermo (in onda dal lunedì al venerdì su LaC Tv) in diretta dall’aeroporto di Lamezia Terme, ha ospitato Cristina Diano, giovane cantautrice che ha iniziato a scrivere e comporre solo recentemente, ma il suo amore per la musica affonda le radici in esperienze significative. Dopo un incidente in moto, ricevette in regalo un pianoforte da parte della nonna che la incoraggiò a esplorare la sua creatività. Da quel momento, la musica è diventata una parte fondamentale della sua vita. La sua prima canzone, "La vita breve dei coriandoli" di Michele Bravi, ha segnato l'inizio del suo percorso artistico.

L'incontro con Dario Brunori

Cristina ha partecipato a un laboratorio di scrittura condotto dal noto cantautore Dario Brunori. Durante questo evento, ha avuto l'opportunità di presentare il suo brano "Il primo San Lorenzo", dedicato a suo padre scomparso. «È un tema che mi sta molto a cuore, e Dario ha apprezzato la mia interpretazione», ha dichiarato. La canzone affronta l'importanza delle persone care e dei ricordi, mostrando come la musica possa fungere da ponte tra il passato e il presente.

La giovane si definisce un'artista pop con influenze rap, combinando diversi generi per creare un suono unico. Crede fermamente che un buon testo sia alla base di ogni canzone di successo. «La musica deve raccontare qualcosa», afferma. E non si tratta solo di esperienze personali, ma Cristina intende dedicare la sua musica a storie di vita che possano toccare il cuore degli ascoltatori, utilizzando la sua piattaforma per affrontare temi importanti.

La cantautrice ha in programma di pubblicare un album, con l'intento di raggiungere un pubblico più ampio. «Vorrei partecipare a Sanremo Giovani e condividere la mia musica con il mondo», ha rivelato. La sua passione per l'insegnamento e il suo impegno verso i giovani la spingono a voler utilizzare la musica come strumento di cambiamento e conforto. Cristina Diano rappresenta una nuova generazione di artisti che, attraverso la musica, cercano di comunicare emozioni e storie universali. Con un mix di talento, passione e una forte connessione con il pubblico, è destinata a lasciare un segno nel panorama musicale. La sua determinazione e il desiderio di fare del bene attraverso la musica sono la testimonianza di un'anima sensibile e generosa.

Rivedi l'intera puntata su LaC Play