Lo storico personaggio Zelig farà tappa al Teatro “Apollo” dove presenterà lo spettacolo “Ma voi… come stai?”

Ospite speciale sul palcoscenico di Zelig, l’ormai storica trasmissione di Canale5 condotta da Christian De Sica e Michelle Hunziker, Anna Maria Barbera meglio nota come “Sconsolata” il 3 febbraio arriverà al Teatro Apollo di Crotone.

L’artista, divenuta celebre al pubblico grazie alla tv, porterà in scena il suo nuovo spettacolo “Ma voi.. come stai?”. Sul palco tutta la comicità ma anche la preparazione professionale. Storica firma per le pagine riservate allo spettacolo de L’Ora di Palermo, ha incontrato e conosciuto personaggi di rilievo tra cui Giorgio Gaber, Glauco Mauri, Luca Ronconi, Antony Queen, Omar Sharif, Robert De Niro.

Autrice e interprete eclettica, unisce ai suoi testi il grande carisma, registarndo il tutto esaurito nei più prestigiosi teatri italiani. Contesa dalla tv, non disdegna la scrittura: vanta all’attivo anche due libri, “Caro Amico DiLetto” e “Dimmelo Amméil”. Diverse, infine, le interpretazioni in pellicole cinematografiche di successo, che impreziosisce con comicità e sensibilità.

g.d'a.