Cerimonia di inaugurazione stamattina a Crotone: l’amministrazione ha presentato la nuova Piazza ‘Bersaglieri d’Italia’, con un monumento dedicato ai fanti piumati.

Crotone – Una piazza dedicata al corpo dei bersaglieri, situata tra via Ruffo e via Regina Margherita, su sui si affaccia lo storico palazzo Brasacchio. A tagliare il nastro della nuova piazza, ‘Bersaglieri d’Italia’, il sindaco Vallone, insieme al prefetto Maria Tirone e al vice sindaco Mario Megna. Presenti all’evento anche i rappresentati dell’associazione ‘Bersaglieri in congedo’.



Dopo il taglio del nastro, il prefetto ed il vice sindaco hanno scoperto la targa che ricorda i “Bersaglieri d'Italia” e successivamente hanno scoperto il memoriale, un bersagliere stilizzato riprodotto nella tipica corsa che prospetticamente raffigura anche la conformazione geografica dell'Italia.