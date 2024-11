Il 28 aprile, in concomitanza con l’inizio delle festività mariane, la Società Beethoven Acam di Crotone, darà il via alla V edizione del Festival pianistico “Pitagora” 2019. L’evento, come riferisce una nota stampa, sta assumendo dimensioni artistiche veramente notevoli. In questa edizione, sono previsti ben sei concerti che si svolgeranno tutti nella Basilica Cattedrale, messe a disposizione dal rettore don serafino Parise. Il ciclo di eventi si aprirà con due personalità pianistiche del panorama concertistico internazionale, Rodolfo Rubino e Tatiana Malguina, che accompagnati dall’orchestra “Orfeo Stillo” presenteranno un programma per pianoforte a quattro mani e orchestra, che prevede l’esecuzione dei concerti: Kozeluh, Czerny.

Seguiranno rispettivamente, il Primo maggio, il recital della pianista Ines Filipe; il 2 maggio, il recital della pianista Tecla Cerchiara; il 3 maggio, il recital del Duo Maya Palermo – flauto,Vincenzo Palermo – pianoforte; giorno 04 Maggio, il recital della pianista Terresa Fao. Domenica 5 maggio, la chiusura del Festival è stata affidata alla famosa pianista Cinzia Dato, che accompagnata dall’orchestra “Orfeo Stillo” eseguirà: Bach-– “Concerto in Fa minore” e Schumann – “Concerto op. 54”. Una realtà artistica che pone la città di Crotone all’attenzione del mondo musicale pianistico internazionale, e che privilegia le giovani generazioni concertistiche e il ruolo determinante della musica per pianoforte e orchestra.