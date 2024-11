Antonino Cannavacciuolo attraversa l’Italia e arriva in Calabria per una nuova cucina che chiede il suo aiuto: la nuova “missione impossibile” di Cucine da incubo arriva giovedì 20 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now. Nell’episodio di questa settimana dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, eccezionalmente in prima tv già alle ore 20, lo chef tristellato arriva al ristorante “Angelo del mare” di Tropea, in provincia di Vibo Valentia.

Immutato il meccanismo della puntata. Cannavacciuolo arriva in un ristorante che, come servizio, stile o qualità del cibo, viene bocciato dai suoi clienti e che per le liti, l’improvvisazione o la cattiva gestione, sembra abbia ormai un destino segnato.

